ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال الـ48 ساعة مقبلة.. هل تؤثر على الحرارة؟

أجواء لطيفة وتحسن في حالة الطقس شهدته الأنحاء كافة على مدار الأسبوع الماضي، حيث سجلت درجات الحرارة معدلات أقل من الطبيعية مقارنة بهذا التوقيت من كل عام، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بأن تنشط رياح شمالية خلال 48 ساعة المقبلة.

ظاهرة جوية تؤثر على درجات الحرارة خلال 48 ساعة قادمة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنّه من المتوقع أن تنشط الرياح على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، لتعطي شعورا أفضل بحرارة الطقس، فضلا عن ارتفاع الأمواج في خليج السويس، وتستمر فرص سقوط الأمطار على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حلايب وشلاتين ومرسى علم.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم، كما يلي.

القاهرة 33 25

العاصمة الإدارية 33 25

6 أكتوبر 34 24

بنهــــا 33 25

دمنهور 32 25

وادي النطرون 33 24

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 33 25

شبين الكوم 33

طنطا 32 24

دمياط 31 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 35 22

السويس 35 23

العريش 31 24

رفح 31 24

رأس سدر 35 26

نخل 35 21

كاترين 35 18

الطور 36 28

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 32 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 32 24

السلوم 33 23

سيوة 37 21

رأس غارب 38 28

الغردقة 39 29

سفاجا 39 29

مرسى علم 40 29

شلاتين 42 31

حلايب 37 29

أبو رماد 38 29

رأس حدربة 38 28

الفيوم 36 25

بني سويف 36 24

المنيا 37 24

أسيوط 38 24

سوهاج 41 26

قنا 44 27

الأقصر 45 28

أسوان 45 29

الوادي الجديد 42 25

أبوسمبل 44