برنامج «فرصة» يوفر 50 ماكينة خياطة لدعم السيدات المعيلات في السويس

سلّم العميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، 50 ماكينة خياطة لعدد من السيدات المعيلات، ضمن برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي.

دعم وتمكين المرأة بالمناطق الريفية

وتم تسليم 50 ماكينة خياطة للأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة بالسويس، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي، تحت مظلة برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، وجمعية «نهضة المحروسة»، والذي يستهدف دعم وتمكين المرأة بالمناطق الريفية.

تمكين اقتصادي للأسر الفقيرة

ويهدف مشروع دعم وتمكين المرأة لتوفير 150 مشروعا للتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة، خاصة المرأة المعيلة، وكدفعة أولى من العدد المطلوب، تم توفير 50 مشروعا اقتصاديا للسيدات المعيلات بمحافظة السويس، خاصة بالقطاع الريفي، وهو عبارة عن 50 ماكينة خياطة بكل الإمكانات، دعما لهذه الأسر وتحفيزا لهم.