بدء أعمال تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية اليوم

بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات للقبول بالكليات المختلفة، منذ قليل، أعمال تنسيق الشهادات المعادلة 2023 العربية والأجنبية، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن، إذ تقرر البدء في صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس 31 أغسطس الجاري، بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

تنسيق الشهادات المعادلة 2023-2024 العربية والأجنبية

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم و المشرف على التنسيق في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ تنسيق الشهادات المعادلة 2023 تبدأ أعماله من خلال توجه الطلاب لأفرع المكاتب المختلفة لصرف الأوراق، على أن يتم سداد ثمن دليل القبول وباقي الأوراق عن طريق دفع حوالة بريدية بمكاتب البريد المختلفة وذلك علي الكود المؤسسي رقم 13600101 ورقم الحساب الدائن رقم (9190447778)، إذ سيتم استلام رقم الدخول والرقم السري بعد تسجيل الطالب بياناته الأساسية على موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق الجامعات 2023

وقال المشرف على التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ إدخال أو تعديل الرغبات لتنسيق الشهادات المعادلة 2023 سينتهي الساعة 7 مساء اليوم الأخير للتقدم، على أن تبدأ اللجنة العليا للتنسيق فرز الرغبات وإعلانها خلال 5 أيام من غلق باب التسجيل، إذ يمكن التعرف علي نتيجة الترشيح عن طريق الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه، ويمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من الموقع الإلكتروني.