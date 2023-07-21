إعلان تنسيق الشهادات المعادلة بجامعة المنصورة الجديدة لعام 2023/2024

صرح الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور إبراهيم فتحي معوض عميد كلية علوم وهندسة الحاسب والمكلف بالإشراف العام على مكتب تنسيق جامعة المنصورة الجديدة، وأبو المجد متولي مدير شؤون التعليم والطلاب، في بيان صحفي اليوم عن الانتهاء من أعمال تنسيق الشهادات المعادلة، حيث جرى فتح باب القبول لطلاب الشهادات الثانوية المعادلة في يوم 5 يوليو 2023 وتم غلق باب القبول يوم 20 يوليو 2023.

إعلان تنسيق الشهادات المعادلة بجامعة المنصورة الجديدة

وأكدت جامعة المنصورة الجديدة، أنه تقدم في هذه المرحلة 2450 طالبا من مختلف الشهادات المعادلة، وقد سمح للطلاب بكتابة خمس رغبات حيث كانت رغبة معظم الطلاب الأولى كلية الطب وكلية طب الأسنان، وتلاحظ وجود تفاوت في معدلات مجاميع الطلاب في الشهادات المختلفة.

ترتيب الطلاب وفقا لمجموعهم في الثانوية العامة

وأوضحت أنه جرى ترتيب الطلاب وفقا لمجموعهم في الثانوية العامة لكل شهادة من الشهادات المعادلة على حدة، تم ترشيح عدد من الطلاب لكلية الطب وكلية طب الأسنان وفقا لرغبتهم وبالعدد الذي يتناسب مع عدد الطلاب المتقدمين من كل شهادة منسوبا إلى العدد الكلي للمتقدمين، على أن يتم اليوم الانتهاء من تنسيق هؤلاء الطلاب وإرسال بطاقات الترشيح للطلاب وإمهالهم مدة 48 ساعة عمل لتقديم أصول الشهادات الموثقة وأصل الأوراق التي تم تقديمها على الموقع الإلكتروني ودفع رسوم الفصل الدراسي.

تسجيل الطلاب الذين استكملوا أوراقهم

وذكرت الجامعة أنه في حالة تخلف أي من الطلاب المرشحين، سيتم ترشيح طالب بديل من قائمة كل شهادة يتخلف منها طالب عن التقدم بأوراقه في الوقت المحدد.

وقال الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، أنه بالنسبة لباقي كليات الجامعة بخلاف كلية الطب وطب الأسنان يتم ترشيح الطلاب المتقدمين وفقا لأسبقية التقدم منذ فتح باب القبول وما زال باب التقدم مفتوح حتى استيعاب عدد الطلاب المطلوبين في كل كلية، وسيظل هذا الرابط فعال للتقدم لبقية كليات الجامعة من طلبة الشهادات المعادلة ما عدا كليه الطب وكلية الطب الأسنان حيث سيتم ترشيح طلاب على جميع المقاعد المحددة لهذه الشهادات، على أن يتم لاحقا فتح باب التقدم لطلبة الثانوية العامة هذا العام 2023 من خلال رابط آخر في خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف «الخولي»، أنه يتم ترشيح الطلاب على الرغبات التي أدخلها بنفسه والطلاب الذين لم يرشحوا هم الطلبة الذين استنفذوا الرغبات، وسيتم إرسال بريد إلكتروني الليلة للطلاب الذين تم ترشيحهم وفقا للرغبات التي تتناسب مع مجموعهم، مطالبا متابعة البريد الإلكتروني وأيضا متابعه وفحص البريد الإلكتروني ( spam or junk mail) ربما تصل بعض الرسائل عليه.