أسعار الذهب اليوم الأحد 20-8-2023 في مصر.. عيار 21 يسجل 2250 جنيها

شهد سوق الذهب اليوم الأحد 20-8-2023 استقرارا في الأسعار، في بداية التعاملات اليومية، وبالتحديد عيار 21 الأكثر انتشارا بين المواطنين، بحسب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد في منتصف التعاملات 2571 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية باعتباره العيار الأكثر نقاءً بين مختلف أعيرة الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بمنتصف التعاملات 2250 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية العيار الأكثر شيوعًا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بمنتصف التعاملات 1929 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2357 جنيها للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل اليوم 1500 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في منتصف التعاملات 18000 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.

شعبة الذهب تنصح المواطنين بشراء الذهب

ويقول هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن انخفاض أسعار الذهب سيظل موجودا خلال الفترة المقبلة، وصولاً إلى آخر العام الجاري، ما سيزيد سعره مرة أخرى، ناصحا المواطنين بضرورة شراء الذهب خلال انخفاض أسعاره، كون انخفاض أي سلعة أمر مشجع للشراء.

وأكد في تصريح لـ«الوطن» أن شراء الذهب دائما يكون على قدر الاحتياج، باعتباره إحدى السلع التي يُعد مخزونها كقيمة تحافظ على سعر العملة، غير أن الاحتياجات تختلف من مواطن لآخر، وبالتالي يجب على المشتري أن يقوم بالشراء على حسب احتياجاته، وليس غير ذلك.