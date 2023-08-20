تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أنَّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن وتمّ تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 631 شاحنة و114 سيارة، وشملت حركة الواردات 5 آلاف و500 طن بضائع، 336 شاحنة و77 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6 آلاف و500 طن بضائع، 285 شاحنة و37 سيارة.

ميناء سفاجا

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين «الحرية 2» و«بوسيدون إكسبريس»، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين السفينتين «الحرية 2» و«بوسيدون إكسبريس»، كما شهد ميناء نويبع تداول 3 آلاف طن بضائع و240 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لثلاث سفن وهي «بريدج، وسينا وآيلة»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1030 راكبًا بموانيها.