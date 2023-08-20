المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بالقاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، أحد الأشخاص لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة «الحشيش» أون لاين بدائرة قسم شرطة الوايلي بمحافظة القاهرة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

الاتجار في المواد المخدرة

وجاء في أمر إحالة القضية، قيام المتهم بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الحشيش» بقصد الاتجار فيها «أون لاين»، والحصول من وراءها على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة بدائرة قسم شرطة الوايلي بمحافظة القاهرة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

القبض على المتهم

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة، قد ألقت القبض على المتهم بعد رصد منشور له على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد قيامه ببيع المواد المخدرة على عملائه «أون لاين» بدائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان المتهم، وتم القبض عليه وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بإحالته لمحكمة الجنايات المختصة، والتي قضت بمعاقبته بالمشدد 3 سنوات.