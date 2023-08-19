نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. الإعلان بعد 72 ساعة من غلق باب التسجيل

أكّد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على قطاع التنسيق، أنَّ العمل بمختلف كليات الحاسب الآلي والجامعات يسير بصورة منتظم وهادئة لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2023 لتسجيل رغباتهم، موضحاً أنَّ نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 سيتمّ الكشف عنها خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل لها، لافتًا إلى أنَّ العمل يسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023-2024

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 سيتم إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني مباشرة فور إعلان وزير التعليم العالي الحدود الدنيا للكليات المختلفة، موضحاً أن اللجنة العليا للتنسيق ستجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة للوقوف على الحدود الدنيا و الأعداد المقرر قبولها بالكليات المختلفة.

تنسيق الجامعات 2023

وتابع رئيس قطاع التعليم، أنَّ عدد الطلاب الذين سجلوا لرغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 تخطى حتى الآن حاجز الـ280 ألف طالب وطالبة من الشعبتين العلمي والأدبي، وأن الموقع الإلكتروني للتنسيق يعمل 24 ساعة طوال أيام المرحلة.