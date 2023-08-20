مصدر بـ«الكهرباء» يزف بشرى عن موعد انتهاء تخفيف الأحمال.. وداعا لقطع النور

كشفت مصادر في وزارة الكهرباء أن عملية تخفيف الأحمال متوقع أن تنتهي مع بداية شهر سبتمبر المقبل، موضحة أنها تجرى بصورة تدريجية؛ وفقا للجداول المعلنة داخل مختلف المناطق بالمحافظات.

عملية تخفيف الأحمال بدأت بمعدل تخفيف

وأشارت في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن عملية تخفيف الاحمال بدأت بمعدل تخفيف يصل إلى 3000 ميجا وات ثم 2500 ميجا وات ثم حاليا 1600 ميجا وات.

وأضافت أنه جرى مراعاة المساواة بين جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، في جدول تخفيف الأحمال، حيث يكون معدل قطع التيار الكهربائي لمدة ساعة بحد أقصى مرتين يوميا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، لترشيد استهلاك الكهرباء خلال هذه الفترة، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التى تشهدها البلاد منذ بداية الصيف.

متابعة لجنة إدارة الأزمات تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية

يذكر أن هناك متابعة مستمرة من مجلس الوزراء، ممثلة في لجنة إدارة الأزمات لخطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يجرى إعداد تقرير يومي من اللجنة بشأن متابعة تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، من بينها قيام معظم المحافظات بتخفيف الأحمال الداخلية، والتزامها بالفعل بإغلاق المحال التجارية في التوقيتات ‬‎ ‎‫المحددة وتخفيض إنارة الواجهات.

وأعلنت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء الجمعة الماضية، قطع التيار الكهربائي عن 36 منطقة بمصر الجديدة والحلمية، لمدة ساعة تبدء من 10 مساءً وحتى 11 مساء، وذلك في إطار خطة تخفيف الأحمال.