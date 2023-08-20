سعر كيلو الكهرباء في العداد القديم عن شهر أغسطس 2023

تزامنا مع قرب نهاية شهر أغسطس الجاري، يبحث كثير من المواطنين، خاصة أصحاب عداد الكهرباء القديم، عن سعر كيلو الكهرباء في العداد القديم أغسطس 2023، لحساب قيمة فاتورة كهرباء أغسطس الجاري قبل سدادها.

تثبيت أسعار شرائح الكهرباء 2023 كما هى حتى أول يناير 2024

وخلال الأيام القليلة الماضية، أعلنت الحكومة تثبيت أسعار شرائح الكهرباء 2023 كما هي لـ6 أشهر أخرى، أي حتى أول يناير 2024، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، سعر كيلو الكهرباء في العداد القديم أغسطس 2023، وفقا للقرارات الأخيرة للحكومة بشأن تثبيت أسعار شرائح الكهرباء 2023.

سعر كيلو الكهرباء في العداد القديم أغسطس 2023

الشريحة الأولى:

- تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات.

- سعر كيلووات في الساعة 48 قرشا.

- مقابل خدمة عملاء = 1 جنيه.

- إجمالي سعر 50 كيلو وات ساعة = 25 جنيهًا.

- 50 × 0.48 = 24 جنيهًا.

الشريحة الثانية:

- تبدأ من 51 إلى 100 كيلووات.

- سعر كيلووات في الساعة 58 قرشا.

- مقابل خدمة عملاء = جنيهان.

- إجمالي سعر 100 كيلو وات ساعة = 55 جنيهًا.

- 50 كيلو × 58 قرشًا = 29 جنيهًا.

الشريحة الثالثة:

- تبدأ من صفر حتى 200 كيلووات.

- سعر كيلووات في الساعة 77 قرشا.

- مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات.

- إجمالي سعر 150 كيلو وات ساعة = 121.5 جنيه.

150 × 0.77 = 115.5 جنيه.

الشريحة الرابعة:

- تبدأ من 201 إلى 350 كيلووات.

- سعر كيلووات في الساعة 106 قروش.

- مقابل خدمة عملاء = 11 جنيهًا.

- 250 كيلو وات ساعة = 218 جنيهًا.

- 200 × 0.77 = 154 جنيهًا.

‏- 50 × 1.06 = 53 جنيهًا.

الشريحة الخامسة:

- تبدأ من 351 إلى 650 كيلووات.

- سعر كيلووات في الساعة 128 قرشا.

- مقابل خدمة عملاء = 15 جنيهًا.

الشريحة السادسة:

- تبدأ من 651 إلى 1000 كليووات.

- سعر الكيلووات في الساعة 140 قرشا.

- مقابل خدمة عملاء = 25 جنيهًا.

- إجمالي سعر 700 كيلو وات ساعة = 921 جنيهًا.

الشريحة السابعة:

- تبدأ من صفر لأكثر من 1000 كيلووات.

- سعر الكيلووات في الساعة 145 قرشا.

- مقابل خدمة عملاء = 40 جنيهًا.

- 1100 كيلو وات ساعة = 1635 جنيهًا.