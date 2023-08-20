درجات الحرارة اليوم الأحد في المحافظات.. سحب منخفضة على القاهرة الكبرى

كشفت توقعات هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس حار رطب نهارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

سحب منخفضة على بعض المناطق

وأوضحت أنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب خلال ساعات الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، فيما تنشط الرياح على بعض المناطق، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات الليل

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات الجمهورية اليوم

درجات الحرارة اليوم الأحد

القاهرة 33 25

العاصمة الإدارية 33 25

6 أكتوبر 34 24

بنهــــا 33 25

دمنهور 32 25

وادي النطرون 33 24

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 33 25

شبين الكوم 33 25

طنطا 32 24

دمياط 31 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 35 22

السويس 35 23

العريش 31 24

رفح 31 24

رأس سدر 35 26

نخل 35 21

كاترين 35 18

الطور 36 28

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 32 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 32 24

السلوم 33 23

سيوة 37 21

رأس غارب 38 28

الغردقة 39 29

سفاجا 39 29

مرسى علم 40 29

شلاتين 42 31

حلايب 37 29

أبو رماد 38 29

رأس حدربة 38 28

الفيوم 36 25

بني سويف 36 24

المنيا 37 24

أسيوط 38 24

سوهاج 41 26

قنا 44 27

الأقصر 45 28

أسوان 45 29

الوادي الجديد 42 25

أبوسمبل 44 28