تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 علمي علوم المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدد طلاب الثانوية العامة، شعبتي علمي وأدبي، المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، والذي بلغ نحو 15 ألف طالب وطالبة، سيسجلون رغباتهم خلال الفترة المحددة للمرحلة الثانية للتنسيق، وذلك إلكترونيا عبر موقع التنسيق الإلكتروني، التي أتاحته الوزارة لطلاب الثانوية العامة.

وأكّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، على أن موقع التنسيق الإلكتروني يستمر في استقبال تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الثانية، شعبتي علمي وأدبي، حتى مساء يوم السبت المقبل الموافق 19 أغسطس الجاري، عبر هذا الرابط.

تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 علمي علوم المرحلة الثانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 علمي علوم المرحلة الثانية، سيكون متاحًا لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وعلمي رياضة خلال المرحلة الثانية من التنسيق.

ووفقًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سيتمّ تحديد الأماكن الشاغرة في كليات حاسبات ومعلومات للعلمي علوم والرياضة بالمرحلة الثانية.

نتيجة تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 علمي علوم المرحلة الأولى

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 علمي علوم المرحلة الأولى، كالتالي:

نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات المنصورة علمي علوم 362.0 درجة.

- نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات المنيا علمي علوم 362.0 درجة.

- نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363.0 درجة.

- نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علمي علوم 364.0 درجة.

- نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات قنا علمي علوم 365.0 درجة.

- نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات سوهاج علمي علوم 366.5 درجة.