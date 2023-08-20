تفاصيل تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير.. مسطحات خضراء وممشى سياحي

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، في إطار رؤية الدولة لتحسين الصورة البصرية وتجميل الطرق والمحاور المؤدية والمحيطة بذلك الصرح الكبير.

ممشى سياحي وأعمال تجميل وطلاء

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد خطة التطوير، بدءًا من ميدان الرماية، ومروراً بطريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي، وحتى مطار سفنكس وكذلك طريق الفيوم.

كما تفقد محافظ الجيزة المواقع والنقاط الجاري دعمها بالمسطحات الخضراء واللاند سكيب والممشي السياحي، ومتابعة أعمال تجميل وطلاء الأسوار بشكل ذات طابع متناسق مع المنطقة، إضافة إلى وسائل الإنارة والاضاءات الجمالية وزراعة النخيل والتشجير الجاري تنفيذها بميدان الرماية ومدخل مساكن الضباط.

تسخير الإمكانات المتاحة لسرعة تنفيذ الأعمال

ووجه محافظ الجيزة، خلال جولته، بضرورة مراعاة التنفيذ بالمواصفات المحددة، للحفاظ علي عوامل الاستدامه عقب الانتهاء من أعمال التطوير، مع تخصيص أماكن انتظار للدرجات الهوائية بالممشي السياحي الجاري.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المحافظة لاتدخر جهداً في تقديم سبل الدعم اللازم، وتسخير كل الإمكانات المتاحة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد.

ورافق محافظ الجيزة، خلال جولته، اللواء شاكر يونس السكرتير العام، والدكتور طارق صبحي أستشاري المشروع، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.