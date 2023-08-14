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محافظ الجيزة: تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة 5 درجات

كتب:

سلامة عامر
05:59 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
محافظ الجيزة

محافظ الجيزة

قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2023/ 2024، من 225 إلى 220 درجة، والقبول بفصول الخدمات بحد أدنى 175 درجة، والثانوي العام الخاص عربي والمنازل بحد أدنى 140 درجة، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام

وأكد محافظ الجيزة أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة من خلال مديرية التربية والتعليم لأعداد الطلبة مع الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول، حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

تخفيض القبول بمدارس التعليم الصناعي والزراعي والتجاري

وقرر محافظ الجيزة تخفيض القبول بمدارس التعليم الصناعي والزراعي والتجاري وذلك وفقا للكشوف المرفقة والتي تضم المدارس وتنسيق القبول الخاص بكل منها.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.