مصر تدعو للتهدئة في جزيرة قبرص بعد الاعتداء على قوات حفظ السلام

دعت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، إلى التهدئة ووقف أي إجراءات من شأنها تأجيج التوتر بين شطري جزيرة قبرص، على خلفية حادث الاعتداء على قوات بعثة حفظ السلام الأممية في المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة يوم الجمعة 18 أغسطس الجاري.

وأكدت مصر، في بيان نشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على مواقع التواصل الاجتماعي، أهمية احترام ولاية بعثة حفظ السلام الأممية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتجنُب أي أعمال من شأنها تعقيد الأوضاع وتغيير الوضع القائم على طول خطوط وقف إطلاق النار والمنطقة العازلة، كما دعت مصر للعودة إلى مسار التسوية الشاملة للقضية القبرصية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.