رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. اعرف موعد ظهورها

تزامنا مع انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2023، مساء اليوم، يبحث عدد من طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة، شعبتي علمي (علوم/ رياضة) وأدبي، الذين سجلوا رغباتهم في هذه المرحلة، عن رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، لزيارته والحصول على النتيجة فور إعلانها.

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 خلال 72 ساعة

ووفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، خلال 72 ساعة من غلق باب تسجيل الرغبات، أي خلال 72 ساعة من مساء اليوم.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان، أنّ عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية 2023، بلغ نحو 320 ألف طالب وطالبة، شعبتي علمي (علوم، رياضة) وأدبي.

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

وفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يمكن الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، من خلال زيارة موقع التنسيق الإلكتروني، عبر هذا الرابط، وعلى الطالب الراغب في الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، اختيار رابط خدمات تنسيق الثانوية العامة، للاطلاع على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، وتسجيل رقم الجلوس والرقم السري الخاص به، وفي النهاية تظهر للطالب الكلية المرشح لها فور الإعلان رسميًا عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.