فرص عمل بعدة شركات.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، توفير فرص عمل للشباب عبر مشاركة عدد من الشركات في ملتقى التوظيف بالقليوبية، الذي يعقد اليوم وغدا.

وكشفت إحدى الشركات المشاركة في ملتقى التوظيف، عن حاجتها للوظائف التالية، كما يلي.

- أمن إداري.

- مشرفو أمن.

- موارد بشرية.

4. حسابات.

وذكرت إحدى الشركات، أنّها بحاجة لشغل عدد من الوظائف، كما يلي.

- فني كهرباء.

- فني كنترول.

- فني تكييف.

- فني سباكة.

- فني خدمات.

وتوفر إحدى الشركات الغذائية عبر ملتقى التوظيف، فرص عمل تتمثل في عمال إنتاج ومساعد عامل إنتاج وفني خدمات.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أنّه للمشاركة في ملتقى التوظيف، يمكن التسجيل عبر الرابط https://forms.office.com/r/B62yEJ77kU.

وأعللنت إحدى شركات الرعاية الطبية، حاجتها لمسؤول مبيعات في مقر الشركة بالدقي، وفقا لما أوضحت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها على فيس بوك.

متطلبات الوظيفة

- مؤهل عال.

- يفضل خبرة في مجال المبيعات لشركات الرعاية الطبية.

- الحد الأقصى للسن 45 عاما.

- موقف واضح من التجنيد.

الحقوق والمميزات:

- راتب مجزي

-9 ساعات عمل يوميا

- يومان إجازة أسبوعيا.

- تأمينات اجتماعية صحية واجتماعية.

كيفية التقديم للوظيفة

للتقدم للوظيفة يتم ملء الاستمارة التالية https://forms.office.com/r/k4CF2up8gS

وأعلنت إحدى الشركات، حاجتها لمسؤول تحضير المهام، لإعداد وتحضير البضاعة بالمخازن.

أماكن العمل:

- مخازن المرج والبراجيل والبساتين ومسطرد وواحات حدائق الأهرام.

شروط الوظيفة

- مؤهل عال أو فوق متوسط.

- يفضل خبرة في مجال المبيعات.

- الحد الأقصى للسن 35 عاما.

- موقف واضح من التجنيد.

الحقوق والمميزات

- راتب يبدأ من 3500 جنيه.

- 9 ساعات عمل يوميا.

- يوم إجازة أسبوعيا.

- تأمينات إجتماعية صحية.

كيفية التقدم للوظيفة

للتقدم للوظيفة يتم ملء الاستمارة التالية

https://forms.office.com/r/byCGhVEc8v