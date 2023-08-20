أول تعليق من «الحاجة نفيسة» على تبرعها بأرض لإنشاء وحدة إسعاف بالمنوفية

لم يرزقها الله بأولاد، لكنها اتخذت كل أهالي قريتها أبناء لها، لذا قررت مساعدتهم بطريقة مختلفة، من خلال التبرع بقطعة أرض تملكها ومساحتها 240 مترا ويصل ثمنها لـ5 ملايين جنيه، لبناء وحدة إسعاف ومبانٍ خدمية، لمساعدة أهالي قريتها بتبس التابعة لمركز شبين الكوم.

الحاجة نفيسة تتبرع بأرضها لخدمة الأهالي

الحاجة نفيسة عبد الله أبو شنب، 85 عاما، قررت مساعدة أبناء قريتها من خلال التبرع بقطعة أراض ورثتها عن والدها، مؤكدة في تصريحات لـ«الوطن»، أنها قررت التبرع بالأرض لبناء وحدة إسعاف وخدمات عليها، وهي أرض داخل الكتلة السكنية ولا يوجد عليها أي مشاكل أو خلافات.

الحاجة نفيسة تعتبر كل أهالي قريتها هم أبنائها

وأضافت الحاجه نفيسة، أن الله لم يرزقها أولادا، ولكنها تعتبر كل أهالي قريتها أبنائها وقرار التبرع بالأرض لخدمة أبناء القرية ليتذكروها بعد وفاتها ويدعون لها بالرحمة والمغفرة، «ربنا يتقبل العمل خالصا لوجهه الكريم، ويكتبه في ميزان الجميع».

وتمنت الحاجة نفيسة أن يتم بناء المكان وتجهيزه في أقرب وقت، «نفسي أشوف المشروع قبل ما أموت»، مشيرة إلى أن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، ورئيس هيئة الإسعاف بالمنوفية، قاما بتكريمها وتوجيه الشكر لها لتبرعها بالأرض خدمة لأهالي قريتها.

محافظ المنوفية يكرم الحاجة نفيسة

كان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، التقي مساء أمس، الحاجة نفيسة عبد الله أبو شنب، ابنة قرية بتبس بمركز شبين الكوم، والتي قامت بالتبرع بقطعة أرض بمساحة إجمالية 240 مترا لإقامة مشروعات خدمية لصالح أهالي قريتها، حيث قدم الشكر والتقدير لها.