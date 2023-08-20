إزالة 47 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال أسبوعين بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة تواصل جهودها المكثفة في شن الحملات المكبرة لرصد كافة حالات التعديات وتنفيذ الإزالة الفورية لها في المهد تأكيدا لهيبة الدولة.

جهود مديرية الزراعة في إزالة التعديات

وأشار المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إلى أنه وبالتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية والمعنية، تم تنفيذ إزالة فورية لـ47 حالة تعدٍ بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بمساحة إجمالية تزيد عن 19 قيراطا، وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 15 أغسطس الجاري، حيث تم إزالة 3 حالات تعدٍ بمركز ومدينة شبين الكوم بمساحة 21 سهما، و12 حالة تعدٍ بأشمون بمساحة 6 قراريط و5 أسهم، و9 حالات تعدٍ بمركز الباجور على مساحة قيراط و17 سهما، فيما تم إزالة 7 حالات تعد بمنوف على مساحة 3 قراريط و22 سهما، و6 حالات ببركة السبع بمساحة قيراطان و7 أسه ، وحالتان بمركز قويسنا بمساحة 17 سهما، و6 حالات بالشهداء على مساحة قيراطين و13 سهما، وحالة إصلاح زراعي بمساحة 8 أسهم.

التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية بالمحافظة

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وتكثيف المرور الميداني والدوري على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعد في المهد لضمان التعامل الفوري معها، مؤكدا أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً على حقوق ومقدرات الأجيال القادمة.