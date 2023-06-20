امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة يرسم البسمة على وجوه الطلاب

انتهى طلاب الثانوية العامة من أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والذي انطلق صباح اليوم وسط إجراءات مشددة من الحماية والهدوء، وأعرب عدد كبير من الطلاب عن سعادتهم بامتحان اليوم، مؤكدين أن الامتحان كان جيدا، وليس صعبا على الإطلاق.

فرحة طلاب الثانوية العامة بامتحان اللغة الثانية

وخرج طالبات الثانوية العامة بعد انتهاء الامتحانات واحدة تلو الأخرى، ترتسم الفرحة على وجوههن بسهولة الامتحان، إذ تقول الطالبة إسراء وائل، طالبة في مدرسة الأورمان شيراتون بالدقي، إن امتحان مادة اللغة الألمانية كان مبشرا وسهلا، ولم يجد به أي صعوبات الامتحان كان سهلا، وفي مستوى الطالب المتوسط ومباشر.

وأوضحت الطالبة هاجر أن امتحان اللغة الألمانية، كان في مستوى النماذج الاسترشادية التي كانت تقدمها وزارة التربية والتعليم وكان مباشرا للغاية: «الامتحان كان سهل جدا، ومكنتش متوقع إنه يكون سهل كدا، وفي نفس مستوى النماذج الاسترشادية اللي قدمتها الوزارة لينا».

طلاب الثانوية العامة: «امتحان اللغة الفرنسية سهل»

أما بالنسبة لامتحان اللغة الفرنسية، اتفقت جميع آراء طلاب مدرسة الأورمان شيراتون، أن الامتحان كان سهلا للغاية ومباشرا، ولم يتوقعوا أن يكون في هذا المستوى، وكذلك كان رأي الطلاب الذين امتحنوا مادة اللغة الإيطالية.

إجراءات احترازية وتأمين بلجان اللغة الثانية بامتحانات الثانوية العام اليوم

وبدأت امتحانات اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة 2023، في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بكاميرات، ووسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب والمعلمين والملاحظين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة، حيث بدأ الامتحان في تمام التاسعة صباحا واستمر لمدة ساعتين.