«مطبخ إسنا».. مسابقة طهي للترويج للسياحة في الأقصر (فيديو)

شهدت محافظة الأقصر تنظيم مسابقة مطبخ إسنا الذي يستهدف تقديم طرق الطبخ التقليدية للأكلات الإسناوية الأصيلة ذات المذاق المتميز، والتي تم تنظيمها على مرحلتين وأسفرت عن فوز 3 سيدات في المرحلة النهائية.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مطبخ إسنا».. مسابقة طهي للترويج للسياحة في الأقصر.

التعاون مع وزارة السياحة والآثار

ونظم المسابقة مشروع الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ووزارة التعاون الدولي ومحافظة الأقصر بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وجرت فعاليات المرحلة النهائية من المسابقة في مدينة الأقصر بتقييم دقيق من لجنة تحكيم متخصصة، من أجل تقييم مهارات السيدات المشاركات في إعداد الأطباق الأصيلة للمدينة على نحو استثنائي.

وضع إسنا على الخريطة السياحية

إلى ذلك، أكد كريم إبراهيم مدير مشروع الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بمدينة إسنا، أنّ مشروع الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة يسعى إلى وضع إسنا على الخريطة السياحية وتقديم نموذج مختلف للسياحة الثقافية في مصر يمكنه تحقيق عائد للمجتمع المحلي والدولة.

وأوضح، أن المسابقة جزء من تحسين تجربة السائح في مدينة إسنا ومحافظة الأقصر ككل، لأن هذا الأمر أحد الركائز الأساسية التي تعتمدها وزاة السياحة والآثار في استراتيجية تطوير السياحة بمصر.

وشدد، على أن الأكلات التراثية من المقومات الأساسية في مفاهيم السياحة الثقافية الحديثة، التي لم تعد تقتصر على الآثار فقط، ولكنها تختص أيضا بتعرف الأجانب على ثقافتنا من خلال الأنشطة المختلفة ومنها الأكل.