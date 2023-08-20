«الاتصالات»: نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري إلكترونيا

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إجمالي عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية بلغت 14 خدمة حاليا، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الإلكترونية.

خدمات السجل التجاري اليكترونيا

وبحسب بيانات وزارة الاتصالات، أنه في إطار التحول الرقمي استحدثت الوزارة بالتعاون مع جهاز التجارة الداخلية نموذجا جديدا لتقديم خدمات السجل التجاري إلكترونيا، حيث تمت إتاحة أيضا خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، حجز موعد في المكتب، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري.

تطوير البنية التحتية الرقمية والمعلوماتية الداعمة للتحول الرقمى

وأكدت وزارة الاتصالات أن الدولة بذلت جهدا كبيرا خلال الفترة الماضية لتطوير البنية التحتية الرقمية والمعلوماتية الداعمة للتحول الرقمي الذي يعد أحد ركائز استراتيجية مصر الرقمية، حيث شهدت الفترة الماضية توفير بنية تحتية رقمية مؤمنة لخدمة التحول الرقمى فى القطاع الحكومي، و إطلاق مبادرة «معمل الابتكار الحكومي» بهدف تهيئة بيئة مواتية لتأهيل الشركات الناشئة وتمكينها من توفير حلول تكنولوجية مبتكرة في مجال الخدمات الحكومي.