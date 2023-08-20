تنسيق الشهادات المعادلة 2023.. الرابط وأماكن التقديم

انطلقت صباح اليوم الأحد، أعمال تنسيق الشهادات المعادلة 2023 سواء العربية أو الأجنبية في مكاتب تنسيق الجامعات للالتحاق بالكليات المختلفة، وفقًا للقواعد والضوابط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، وذلك في المكتب الرئيسي بالقاهرة، والمكاتب الفرعية بمحافظتي الإسكندرية وأسيوط، على أن تستمر أعمال قبول أوراق الطلاب حتى يوم الخميس 31 أغسطس الجاري.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن أعمال تنسيق الشهادات المعادلة 2023، والرابط والمكاتب وأبرز التنبيهات التي أصدرها مكتب التنسيق.

رابط تنسيق الشهادات المعادلة 2023

وخصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق الشهادات المعادلة 2023 لتسهيل أعمال تسجيل الرغبات للطلاب وذلك من خلال الخطوات الآتية:

- الدخول على بوابة الحكومة المصرية تنسيق الشهادات المعادلة من خلال الضغط هنا.

- اختيار خدمات تنسيق الشهادات المعادلة 2023.

- اختيار الدخول إلى صفحة الشهادات العربية لطلاب في حالة كانت الشهادة المعادلة من إحدى الدول العربية، ثم اتباع الخطوات وتسجيل بيانات الطالب.

- الضغط على الدخول إلى صفحة الشهادات الأجنبية المعادلة في حالة كانت الشهادة المعادلة من إحدى الدول، ثم اتباع الخطوات وتسجيل بيانات الطالب.

- الضغط على دليل القبول بالكليات والمعاهد في حالة رغب الطالب في معرفة الكليات والمعاهد والحد الأدنى للقبول بها.

تنبيه هام لطلاب الشهادات المعادلة 2023

وأصدر مكتب التنسيق تنبيهات هامة لطلاب الشهادات المعادلة 2023 وتحديدًا طلاب الدبلومة الأمريكية بضرورة إرسال نسخة إلكترونية من نتائج امتحان S.A.T على الكود رقم 7437 بكلية الهندسة جامعة القاهرة، حيث أنّه لن يتم ترشيح الطالب الذي لم يرسل نتيجة درجات الامتحان.

كما أوضح مكتب التنسيق أنّه على طلاب الشهادات المعادلة 2023 والتي حصلوا عليها من دول موريتانيا والصومال وجيبوتي والسودان واليمن وليبيا والعراق وسوريا والأردن وفلسطين، أن يتوجهوا إلى مكتب التنسيق مباشرة قبل أن يقوموا بعمل التنسيق الإلكتروني.

موعد نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023

وفيما يخص موعد نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023 فإنّها من المقرر أن يتم إعلانها بعد 5 أيام من إغلاق باب التنسيق أي في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المُقبل، بحسب بيان مكتب التنسيق.

تنسيق الكليات للشهادات المعادلة 2023

وكشف المجلس الأعلى للجامعات، تنسيق الكليات للشهادات المعادلة 2023 بالدرجات والذي جاء كالتالي:

- يجب أن يكون الطالب حاصلًا على 95% فأكثر للالتحاق بكلية الطب.

- يجب أن يكون الطالب حاصلًا على 90% فأكثر للالتحاق بكليات طب الأسنان، والعلاج الطبيعي والصيدلة والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية.

- يجب على الطالب الحصول على 85% فأكثر للالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات.