ضبط 17 جوال دقيق بلدي و5 أطنان بذرة قطن في حملات تموينية بالمنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة أمام المواطنين ، حيث أشار المحافظ إلى أنه تم ضبط 17 شيكارة دقيق بلدى بأحد المخابز البلدية بشارع سعد زغلول بمدينة شبين الكوم قبل بيعه بالسوق السوداء بهدف التربح ، كما تم التحفظ على 5 طن بذرة قطن مجهولة المصدر بمصنع لتصنيع الأعلاف الحيوانية بناحية زاوية الناعورة بالشهداء.

حملات تموينية مكثفة في محافظة المنوفية

وأوضح محافظ المنوفية، أنه خلال تلك الحملات تم تحرير 191 محضر تموينى متنوع ما بين 89 محضر مخالفات مخابز و 102 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار ، مشدداً بضرورة مواصلة الجهود ورصد شكاوى المواطنين للتعامل الفورى معها من خلال غرف عمليات مديرية التموين والإدارات الفرعية للوقوف على الحالة التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ويواصل رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع الإدارات التموينية مرورهم الميدانى على المنشآت التموينية والمخابز ومحلات بيع الجملة والتجزئة للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين