توريد 536 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية منذ بدء موسم الحصاد

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن كل الصوامع والشون والبناكر المخصصة لاستلام محصول القمح من المزارعين بمختلف أنحاء مراكز ومدن المحافظة تستعد لغلق أبوابها إيذاناً بانتهاء موسم 2023.

إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم

ومن جانبها، أوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم بلغت 535994 طنا و800 كيلو قمح.

وأشارت وكيل وزارة التموين إلى أنه يحظر شراء أي كميات من أقماح الديورم المحلية (نوع من الأقماح) خلال موسم حصاد 2023، إلا بناءً على طلب كتابي وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك، ويجب أن يتضمن هذا الطلب بيانات الكمية المستهدف شراؤها، والغرض من الاستخدام، وأماكن استلام الأقماح، واسم المطحن المخصص لطحن تلك الكمية مـن الأقماح، وعنوانـه، ويرفـق بالطلب صورة من رخصة المطحن السارية.

تخزين القمح بطريقة آمنة

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد، مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.