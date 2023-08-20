القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 31 مرة خلال 24 ساعة

قصفت القوات الأوكرانية، «مقاطعة دونيتسك» الواقعة جنوب شرق البلاد، 31 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام 104 أنواعًا مختلفة من الذخيرة من بينها 152، و155 ملم، ما أسفر عن إصابة شخصين اثنيين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جهته، أشار قائد القوات الجوية الأوكرانية، نيكولاي أوليشوك، إلى هزيمة طائرات بلاده من قبل القوات الروسية فور انطلاقها من مدرجات المطارات، مضيفا في مقالة تليفزيونية، إن الطيارين يضطرون لمواجهة ما بين 5 إلى 9 طائرات روسية بمختلف الأنواع.

مستشار أوكراني سابق: زيلينسكي مصدر خطر كبيرا على البلاد

قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إن بلاده على شفا كارثة حقيقية، لأن الرئيس فولوديمير زيلينسكي لم يتمكن من حكم البلاد أثناء الأزمة، مضيفا عبر «يوتيوب»، أن زيلينسكي ببساطة مصدر خطر كبير على البلاد.

وأشار سوسكين، إلى أن يتوجب على الشعب الأوكراني المطالبة باستقالة زيلينسكي العاجلة، عقب فشل القوات الأوكرانية في الجبهة.

وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة الشؤون الدولية بـ«مجلس الدوما» الروسي، ليونيد سلوتسكي، إن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، يحاول بتصريحاته صرف الانتباه عن فشل سياسة العقوبات المعادية لـ«موسكو»، مضيفا إن تصريحات المسؤول الأوروبي بمثابة ثروة من الاستنتاجات للأطباء النفسيين.

وجاءت تصريحات سلوتسكي، ردا على حديث بوريل، في مقابلة مع صحيفة «بايس» الإسبانية، أن روسيا قزم اقتصادي والصين لاعب جيوسياسي حقيقي.

بابا الفاتيكان يدعو لخفض الإنفاق العسكري لصالح الأغراض الإنسانية

من جانبه، دعا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس إلى خفض الإنفاق العسكري، لصالح الأغراض الإنسانية، مشيرا عبر موقع إكس «تويتر سابقا»، إلى تحويل أدوات الموت إلى أدوات للحياة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، أن من المسؤولية المساعدة في القضاء على الكراهية والعنف من قلوب البشر.