إغلاق معمل تحاليل و3 ورش بالشرقية لمخالفتها الشروط البيئية

أغلقت إدارة شؤون البيئة بالديوان العام بمحافظة الشرقية، 3 ورش ومعمل تحاليل، كما حررت 3 محاضر جنح لمحطة تموين سيارات ومستشفيين، لمخالفتها الاشتراطات المطلوبة للعمل.

فحص 52 طلب إنشاء مشروعات جديدة

وأكد المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أن لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شؤون البيئة، قامت بفحص 52 نموذج تقييم أثر بيئي لطلبات إنشاء مشروعات جديدة، وتمت الموافقة على 48 مشروعا بعد التأكد من توفر الاشتراطات البيئية والصحية، فضلا عن تأجيل 4 مشروعات لحين استكمال الاشتراطات البيئية.

وقامت لجنة القياسات البيئية بإدارة شؤون البيئة، بإعداد السجل البيئي لـ3 منشآت وإجراء القياسات البيئية لـ6 منشآت «4 مطاعم - مستشفى - مخزن»، للتأكد من عدم وجود تأثير ضار لنشاط هذه المنشآت على البيئة.

كما قامت لجنة التفتيش على المنشآت الصناعية المقلقة للراحة بإدارة شؤون البيئة بالتفتيش على 35 ورشة، وقامت لجنة التفتيش على المنشآت الصحية بالتفتيش على 5 منشآت صحية، بالإضافة لقيام لجنة التفتيش على محطات تموين السيارات بالتفتيش على 3 محطات تموين سيارات، بالإضافة لقيام إدارة شؤون البيئة بالتفتيش على 4 شركات تعمل في مجال مكافحة الحشرات.

وأسفر التفتيش عن الغلق الفوري لـ3 ورش وعمل تحاليل وتحرير 3 محاضر جنح لمحطة تموين سيارات و2 مستشفى، والتنبيه بإزالة المخالفات التي تم رصدها.