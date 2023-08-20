تنظيم يوم رياضي لذوي الهمم في مركز شباب أبو حماد بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع، بالإضافة إلى الاهتمام بذوي القدرات والهمم وأطفال التوحد ودمجهم في المجتمع وبث روح المنافسة الشريفة بينهم لاكتشاف مواهبهم وتنميتها واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

تقديم الرعاية لذوي الهمم

وأشاد محافظ الشرقية بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة لذوي القدرات والهمم، مؤكداً أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدا لتقديم كافة أوجه الرعاية لهم والعمل على دمجهم بالمجتمع في مختلف جوانب الحياة والاستفادة من قدراتهم كونهم جزءاً لا يتجزأ منه.

يوم رياضي لذوي الهمم

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، قام مكتب قادرون باختلاف التابع لوزارة الشباب والرياضة بتنظيم يوم رياضي لذوي القدرات والهمم لتعليمهم مهارات كرة القدم، وذلك في مركز شباب أبو حماد، بهدف دمجهم في المجتمع وإتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة المختلفة واكتشاف مهاراتهم الإبداعية وتنميتها.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه خلال فعاليات اليوم الرياضي تم تنفيذ عدد كبير من الأنشطة الرياضية لذوي القدرات والهمم بحضور أسرهم، بجانب إقامة مسابقات رياضية وتوزيع هدايا تذكارية وجوائز لتحفيزهم وتشجعيهم على ممارسة الرياضة واعتبارها أسلوب حياة.