بدء امتحانات التخلفات لاختبارات القبول بمدارس المتفوقين «stem» اليوم

يبدأ الطلاب المتقدمون لمدارس المتفوقين «stem» الذين حالت ظروفهم دون أداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين في المواعيد المخصصة لهم «المتخلفين»، وكذلك الطلاب الذين تعرضوا لمشكلات فنية خلال أداء الامتحانات الخاصة بهم، اختبار القبول بالمدارس اليوم الاثنين.

مواعيد امتحانات التخلفات لاختبارات القبول بمدارس المتفوقين «stem»

وأوضحت التربية والتعليم في تقرير صادر عنها، أن امتحان الطلاب يجرى بنفس اللجان المعلنة بها رقم الجلوس الخاص بالطلاب، والمعلن على الموقع الرسمي للوزارة، مشيرة إلى أنه تقرر تحديد مواعيد أداء امتحانات التخلفات على النحو التالي:

- يوم الاثنين الموافق 21 أغسطس 2023 «stem بنين - بنات».

- يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023 «stem بنين - بنات».

- يوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس 2023 «الطلاب المتقدمين لمدرسة عين شمس».

المصروفات الدراسية لمدارس المتفوقين

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب المقبولين بـ«مدارس المتفوقين» في العلوم والتكنولوجيا يسددون المصروفات الدراسية التالية:

- قيمة النفقات الفعلية التي تنفق على الطالب وفقا لما تقدر قيمته اللجنة التنفيذية العليا لإدارة تلك المدارس، وتسدد هذه النفقات بالجنيه المصري.

- المصروفات الدراسية التي تقدرها اللجنة العليا بتلك المدارس وتسدد هذه النفقات بالجنيه المصري، وذلك عند إعلان عن فتح باب القبول، ويعفى طالب المدارس الرسمية، والرسمية للغات، والرسمية المتميزة للغات من سداد قيمة النفقات الفعلية المنصوص عليها بالبند الأول، على أن يلزم بدفع قيمة المصروفات الدراسية التي تقدر بمبلغ 5000 جنيه مصري، وتتحمل الوزارة النفقات الفعلية المنصوص عليها بالبند الأول.

- يسدد طلاب المدارس الخاصة العربية والمدارس الخاصة للغات نفس المصروفات الدراسية التي تم تسديدها في مدارسهم الخاصة في أخر سنة دراسية بالمرحلة الإعدادية، ووفق إيصال معتمد بشعار الجمهورية من الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة الخاصة في المرحلة الإعدادية، ويتم سداد هذا المبلغ خلال سنوات الدراسة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem.