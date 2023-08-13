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7 معلومات عن اختبارات مدارس المتفوقين في أسوان.. الثلاثاء آخر فرصة

كتب:

أحمد الأمير
10:33 م | الأحد 13 أغسطس 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

يخوض عدد من الطلاب بمحافظة أسوان الاختبارات الإلكترونية للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM» ومدارس المتفوقين بنين بعين شمس للعام الدراسي 2023/2024 التي فتحت أبوابها منذ أمس.

اختبارات مركز التطوير التكنولوجي بمديرية تعليم أسوان

وتشهد قاعة اختبارات مركز التطوير التكنولوجي بمديرية تعليم أسوان والمقسمة على فترتين وفق الجدول الزمني المحدد بالكشوف المرسلة للطلاب المتقدمين.     

ترصد «الوطن» 7 معلومات عن اختبارات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بأسوان

1. الاختبارات الإلكترونية تجرى للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM».

2.في اليوم الأول، تقدم 40 طالبًا للاختبارات، وحضر منهم 33 طالبًا.

3. يستهدف في اليوم الثاني، استقبال 45 طالبة على ثلاث فترات.

4. مديرية التربية والتعليم بأسوان ستجري الاختبارات الإلكترونية لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM» ومدارس المتفوقين بنين بعين شمس للعام الدراسي 2023/2024.

5. بدأت الاختبارات أمس السبت 12 أغسطس وتستمر حتى الثلاثاء 15 من الشهر نفسه.

6. تقام اختبارات مدارس المتفوقين بنين بعين شمس يوم الأربعاء 16 أغسطس.

7. تقام الاختبارات في قاعة اختبارات مركز التطوير التكنولوجي بديوان المديرية على فترتين.

 

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