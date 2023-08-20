«الأرصاد» تكشف درجات الحرارة المسجلة الآن.. 31 مئوية على القاهرة الكبرى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة المسجلة الآن على بعض المناطق، وفقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة، حيث يسود طقس حار رطب على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار.

ويسود طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال ساعات الليل وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

وتوضح السطور التالية، درجات الحرارة المسجلة الآن في الظل على بعض المناطق، حسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، كما يلي.

درجات الحرارة المسجلة الآن

القاهرة الكبري 31 درجة مئوية

الإسكندرية 30 درجة مئوية

مرسى مطروح 30 درجة مئوية

بورسعيد 29 درجة مئوية

الغردقة 35 درجة مئوية

شرم الشيخ 36 درجة مئوية

الأقصر 38 درجة مئوية

أسوان 41 درجة مئوية