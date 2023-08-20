تكريم 51 طالبا من المتفوقين في مركز شباب منية المرشد بكفر الشيخ

نظم مركز شباب منية المرشد بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، احتفالية كبيرة لتكريم 51 طالبا وطالبة من أبناء القرية من المتفوقين بالثانوية العامة والإعدادية، تنفيذاً لمبادرة المركز في دعم وتحفيز المتفوقين من النشء والشباب من أهل القرية، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ.

تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية

وثمّن الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، مبادرة مركز الشباب لتكريم المتفوقين من الطلاب الأوائل، موجهاً التهنئة لهم ولأولياء أمورهم، متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق، مؤكدا دور مراكز الشباب في تقديم خدماتها المجتمعية تحقيقا لرؤية وزارة الشباب والرياضة بتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية إلى جانب تقديم البرامج والفعاليات الرياضية والتثقيفية للنشء والشباب.

جاء ذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل الشباب بالمديرية، ومتابعة صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، وحضور محمود مناع، مدير إدارة شباب مطوبس، وتنفيذ فريق عمل مركز الشباب.