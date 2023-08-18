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إجلاء سكان مدينة كندية بالكامل تحسبا لوصول حرائق الغابات إليها.. (فيديو)

كتب:

سارة ثروت
12:48 م | الجمعة 18 أغسطس 2023
حرائق غابات كندا

حرائق غابات كندا

بعد اندلاع حرائق الغابات في كندا، التي أصبحت حديث العالم، تكافح فرق الإطفاء الكندية، صباح اليوم، لمنع الحرائق من الوصول إلى مدينة يلونايف الشمالية، حيث غادر جميع السكان البالغ عددهم 20 ألفًا بالسيارة والطائرة بعد إعلان أمر الإخلاء.

وحلقت قاذفات المياه على ارتفاع منخفض فوق مدينة يلونايف، حيث غطى الدخان الكثيف عاصمة الأقاليم الشمالية الغربية الشاسعة، ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

وقال مسؤولون إن حرائق غابات كندا، التي تتحرك ببطء، تقع الآن على بعد 15 كيلومترا شمال غربي المدينة، ويمكن أن يصل إلى الضواحي بحلول يوم السبت إذا لم تهطل الأمطار.

حرائق غابات كندا

وقال جهاز الإطفاء الإقليمي للمدينة، في بيان، إن «الأيام الصعبة تنتظرنا مع تعرض البلاد إلى رياح شمالية غربية خلال اليوم الجمعة وغدا السبت، وذلك ما سيدفع النيران باتجاه يلونايف».

وحذر المسؤولون في مقاطعة كولومبيا البريطانية، السكان من حرائق الغابات التي تتعرض لها البلاد، والاستعداد لظروف الحرائق الشديدة في أي لحظة.

تحديات تواجه كولومبيا البريطانية بسبب حرائق الغابات 

وقال مدير خدمة حرائق الغابات في مقاطعة كولومبيا البريطانية، كليف تشابمان، إن من المتوقع أن تلك الحرائق هي الأكثر تحديًا خلال 24 إلى 48 ساعة المقبلة، متوقعا تقدم الحرائق بشكل سريع، وتضرر موارد المقاطعة من الشمال الى الجنوب.

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بقلم سارة ثروت