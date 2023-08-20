حرائق غابات وفيضانات وهجمات إرهابية تضرب 5 دول.. بينها إسبانيا والنيجر

شهد عدد من دول العالم، خلال 24 ساعة الماضية، عدة أحداث، تنوعت ما بين حرائق غابات في كندا وإسبانيا، وفيضانات في النيجر، وهجوميين إرهابيين في مالي وباكستان.

إخلاء 30 ألف شخص في كندا

ففي كندا، أمرت السلطات بإخلاء عشرات الآلاف من مناطق في مقاطعة «بريتيش كولومبيا» غرب البلاد، بسبب الحرائق، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ويقترب حريق غابات هائل من مدينة كيلونا بـ«بريتيش كولومبيا»، فيما قال وزيرإدارة الطوارئ في المقاطعة بوين ما، إن أوامر صدرت بإخلاء نحو 30 ألف شخص، إضافة إلى وضع 36 ألفا آخرين في حالة تأهب للإخلاء.

وأوضح المسؤول الكندي، أن الوضع متحرك للغاية والأرقام تتغير طوال الوقت، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

حرائق غابات في إسبانيا

وفي إسبانيا، وتحديدا في جزر الكناري التي تشهد حرائق غابات، أعلن مركز تنسيق الطوارئ، أن السلطات قد تضطر لإجلاء أكثر من 26 ألف شخص بسبب حرائق الغابات في جزيرة «تينيريفي».

وفي وقت سابق، قررت الحكومة الإسبانية، نشر 17 طائرة في محاولة للسيطرة على الحرائق

فيضانات في النيجر

وفي جمهورية النيجر، غرب إفريقيا، لقي 27 شخصًا مصرعهم نتيجة الفيضانات التي نجمت عن هطول أمطار غزيرة منذ يوليو الماضي، فيما أشارت وزارة العمل الإنساني، إلى انهيار 6 آلاف و530 منزلا، وتأثر أكثر من 70 ألف شخص.

مقتل 30 شخصا في هجوم على قرية بمالي

وفي مالي، غرب إفريقيا، أسفر هجوم نفذه مسلحون على قرية «يارو» بمنطقة موبتي وسط البلاد، عن مقتل ما بين 20 و30 شخصا، فيما أصيب 11 آخرين.

وفي باكستان، لقي 11 شخصا على الأقل، وأصيب اثنان آخران، في هجوم إرهابي، استهدف شاحنة تقل عمالا في منطقة شمال وزيرستان شمال غربي باكستان.

وقال نائب مفوض منطقة شمال وزيرستان، ريحان جول ختاك، إن مجموعة من الإرهابيين فجروا الشاحنة كانت تقل عمالا ينتمون إلى منطقة جنوب وزيرستان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.