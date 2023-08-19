108 آلاف جنيه حصيلة إيرادات فيلم مستر إكس بالسينما في 24 ساعة

حقق فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الخميس تقدر بـ108آلاف و484 جنيها، ويأتي في المركز السادس في قائمة إيرادات الأفلام اليومية التي يتصدرها في المراكز الخمسة الأولى أفلام العميل صفر، وش في وش، بيت الروبي، مرعي البريمو، ع الزيرو، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتجاوزت إيرادات فيلم مستر إكس على مدار 7 أسابيع عرض بالسينما مبلغ 31 مليون جنيه، ليحتل المركز الرابع في قائمة إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى 2023 التي يتصدرها فيلم بيت الروبي بأكثر من 123 مليون جنيه.

قصة فيلم مستر إكس

من خلال قصة مثيرة تجمع بين الكوميديا والمفاجآت، تدور تفاصيل فيلم مستر إكس، حيث يتورط أحمد فهمي في عدة أزمات بسبب شركته التي أسسها من أجل مساعدة الرجل للانفصال عن شريكة حياته.

أبطال فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أنور، أس أس، رحاب الجمل، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب، ومن النجوم ضيوف شرف الفيلم مي عمر وريم مصطفى وعمرو يوسف وأكرم حسني.