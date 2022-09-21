أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح عدد من الوحدات السكنية، للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وذلك بداية من يوم 25 سبتمبر الجاري.

كما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن أن قيمة مقدم الحجز الخاص بشقق الإسكان الاجتماعي 2022، ما بين 15 ألف جنيه، وحتى 22 ألف جنيه، حيث يشترط على المواطنين محدودي الدخل، سداد مقدم حجز يبدأ من 10%، بينما يشترط سداد 15% كمقدم جدية حجز للمواطنين من متوسطي الدخل.

وأتاحت وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للمواطنين أصحاب الأعمال الحرة، إمكانية الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد، بوحدات «سكن لكل المصريين 3»، وذلك من خلال إرفاق عدد من المستندات المطلوبة للتقدم للحجز بهذه الوحدات.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، الأوراق المطلوبة لحصول أصحاب الأعمال الحرة على شقق «سكن لكل المصريين 3»، وفقا لكراسة شروط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

الأوراق المطلوبة لحصول أصحاب الأعمال الحرة على شقق «سكن لكل المصريين 3»

- شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضحًا بها المهنة والأجر التأميني.

- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحًا بها مهنة المتقدم.

شروط حصول أصحاب الأعمال الحرة على شقق «سكن لكل المصريين 3»

- يشترط أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

- يشترط ألا يقل عمر المتقدم للحجز عن 21 عامًا.

- يشترط أن يكون الحد الأقصى لفئة منخفضي الدخل 6000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب.

- يشترط أن يكون الحد الأقصى لفئة منخفضي الدخل 8000 جنيه شهرياً للأسرة.

- يشترط أن يكون الحد الأقصى لفئة متوسطى الدخل 13000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب.

- يشترط أن يكون الحد الأقصى لفئة متوسطى الدخل 18000 جنيه شهرياً للأسرة.