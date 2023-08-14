أفضل شهادات الاستثمار في مصر.. عائد يصل لـ40%

تقدم عدد من البنوك المصرية، أفضل شهادات الاستثمار لعام 2023، وتتنافس مؤسسات القطاع المصرفي، لتوفير خدمات بأسعار عوائد مرتفعة، لجذب العملاء لهم، وهو ما نرصده في السطور التالية لاختيار المناسب لك وإمكانية استثمار أموالك.

ويوفر البنك الأهلي المصري أنواع مختلفة من شهادات الاستثمار ولكن أبرزها شهادتين يطلق عليهما شهادة استثمار ب، واحدة مدتها سنة، وأخرى سنتين.

شهادة استثمار ب مدة العام

فئة شهادة الاستثمار ب، مدة العام، 500 جنيه ومضاعفاتها، وسعر العائد 11.50%، ودورية صرف العائد شهريًا.

شهادة استثمار ب مدة العامين

تكون فئة الشهادة ذات العامين أيضًا، 500 جنيهًا ومضاعفاتها والعائد 12% ودورية صرف العائد ربع سنويًا.

ويتيح البنك الأهلي أيضًا شهادة الادخار البلاتينية بعائد متدرج، مدة الـ3 سنوات والحد الأدنى ألف جنيه ومضاعفاتها، وسعر العائد في السنة الأولى 22% و18% للسنة الثانية و16% للثالثة.

بنك التنمية الصناعية

ومن شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، شهادة اختيارك من بنك التنمية الصناعية، مدتها 3 سنوات، والعائد يكون مدفوع مقدمًا وهو 39.14% من قيمة الشهادة، والحد الأدنى للشراء 50 ألف جنيه.

أفضل شهادات الاستثمار في مصر 2023

كما يوفر البنك المصري الخليجي شهادة ثروة بلس، الحد الأدنى ألف جنيه ومضاعفاتها، بعائد متدرج أي 23% في السنة الأولى، ثم متغير وفقا للسعر المعلن من المركزي المصري لليلة واحدة.