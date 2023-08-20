الجمعية الطبية البريطانية توضح أسباب انتشار سلالة كورونا «EG.5»

أظهر تقرير طبي صادر عن دورية الجمعية الطبية البريطانية، صورة مقلقة لتمحور كورونا الجديد «EG.5»، إذ توصل العلماء إلي أنه يتغير باستمرار ويستطيع التهرب من المناعة.

فيروس كورونا يكتسب قوة في جميع أنحاء العالم

وأضاف التقرير البريطاني: «لم تترك الاختبارات الأخيرة أدني شك في أن نوعا جديدا من فيروس كورونا المستجد يكتسب قوة في جميع أنحاء العالم»، إذ أكد الخبراء أن الطفرات المفاجئة في متغير (EG.5) والمعروف أيضا بـ(إيريس) تحسن من قدرات الهروب المناعي، وربما تفسر الزيادات الأخيرة في دخول المستشفيات في اليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

متغير «EG.5» أظهر زيادة في الانتشار

في المقابل أظهر تحليل المخاطر الأخير الذي أجرته منظمة الصحة العالمية أن متغير «EG.5»، زيادة في الانتشار وميزة النمو وخصائص الهروب من المناعة، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في شدة المرض حتي الوقت الحالي.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت إنه في الأسبوع المنتهي في 23 يوليو، استحوذت سلالة «EG.5» على 17.4% من عينات الاختبار المتسلسلة حول العالم، بزيادة 7.6% قبل أربعة أسابيع، من بين هذه العينات.