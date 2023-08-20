هل يؤدي عدم الفصل الاجتماعي لسبب الزواج إلى الحذف من بطاقة التموين؟

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية إن الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين لابد أن يتوافر له أسباب اجتماعية إما الزواج أو الطلاق، موضحة أن الأمر بالنسبة للمتزوجين «اختياري».

الفصل الاجتماعي والحذف من التموين

ونوهت المصادر بأنه يحق للمتزوجين عمل بطاقة تموين منفصلة من خلال خدمة الفصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذا الأمر لا يؤدي إلى الحذف من بطاقة التموين، لطالما أن الأفراد لا ينطبق عليهم محددات الاستبعاد من التموين والخاصة بامتلاك سيارة حديثة أو تقاضي راتبا كبيرا مرتفعا.

ووأوضحت أن عدم الفصل الاجتماعي من بطاقة الأسرة لا يؤدي إلى الحذف من التموين، مؤكدة أن الأفراد طالما لا يرغبون في عمل بطاقة منفصلة، فإن صرف الخبز والتموين الشهري لهم مستمر على بطاقة أسرتهم.

فيما يعتبر الفصل الاجتماعي لأسباب الطلاق، أمرا ضروريا من أجل حصول المطلقة على بطاقة منفصلة ومستقلة عن بطاقة زوجها، بشرط التقدم بقسيمة طلاق مميكنة سواء إلى المكتب التمويني، أو عبر التقدم بطلب الخدمة إلكترونيا من بوابة مصر الرقمية.