مصدر يكشف حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقات التموين في سبتمبر المقبل

كشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن حقيقة ما تردد بشأن إضافة 100 جنيه في سبتمبر 2023، على قيمة الحصة الرسمية التي تحصل عليها الأسرة من الدعم التمويني بموجب عدد الأفراد المدرجين على البطاقة التموينية.

زيادة التموين 100 جنيه في سبتمبر 2023

وأكدت مصادر في وزارة التموين، أنّه حتى الأن لا يوجد أي قرار بشأن زيادة التموين 100 جنيه في سبتمبر 2023، وأنّ حصة الأسرة من التموين كما هي، حيث يحصل كل فرد من أفراد البطاقة على سلع تموينية شهريا بقيمة 50 جنيها حتى الفرد الرابع، و25 جنيها بدءً من الفرد الخامس، فضلا عن 5 أرغفة للفرد يوميا حصة المواطن من الخبز المدعم.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ أي زيادة في مقررات الدعم التمويني، يقرها مجلس الوزراء وليست وزارة التموين، موضحة أنّ الوزارة تطبق ما تقره الحكومة فقط وليس من شأنها إقرار زيادة في التموين أو في حصة الفرد على البطاقة.

مقررات السلع التموينية لكل بطاقة

وتُحدد مقررات السلع التموينية لكل بطاقة وفقا لعدد أفراد الأسرة المدرجين على البطاقة، وفقا لبيان صرف السلع التموينية، كما يلي.

- صرف زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.

- صرف كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 كيلو سكر على البطاقة الواحدة.

- صرف كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

- صرف بديل عن الأرز عبوة مكرونة زنة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

زيادة التموين 10 أشهر

يذكر أنّ مجلس الوزراء أقر في وقت سابق، حزمة اجتماعية لنحو 10 ملايين أسرة بإجمالي أكثر من 38 مليون فرد مستفيد، بزيادة التموين من 100 إلى 300 جنيه لمدة 10 أشهر، بدأت في سبتمبر 2022 وانتهت في يونيو 2023، بعد توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير الحماية الاجتماعية لهم بسبب الظروف الاقتصادية.