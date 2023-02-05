شروط الفصل الاجتماعي لبطاقة التموين.. متاح عبر بوابة مصر الرقمية

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدم صحة ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات، حول إيقاف خدمة الفصل الاجتماعي لبطاقة التموين، خاصة للأفراد الراغبين في فصل أنفسهم من بطاقة تموين الأسرة لظروف الزواج أو الطلاق.

ونوهت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، بأن خدمة الفصل الاجتماعي لبطاقة التموين متاحة، سواء من خلال تقديم طلب لمكتب التموين التابع للأسرة في الحيز الجغرافي، أو عبر خدمات التموين المتاحة على بوابة مصر الرقمية، والتي ينتج عنها إصدار كارت بطاقة جديد للفرد الراغب في فصل نفسه من البطاقة التموينية.

وأشارت المصادر، إلى أن الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين، متاح لبعض الفئات بشرط توافر أسباب اجتماعية مثل الطلاق أو الزواج، إذ تشمل الفئات المسموح لهم الفصل الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين على التالي:

1- الزوجة بشرط استخراج قسيمة طلاق مميكنة لإتمام الفصل الاجتماعي من بطاقة زوجها.

2- الفتاة في حال زواجها بشرط استخراج قسيمة زواج مميكنة لإتمام فصلها من بطاقة والدها وإضافتها على بطاقة تموين زوجها، وذلك بشرط أن يكون زوجها مقيدا على بطاقة تموين أسرته وقام بفصل نفسه أولا.