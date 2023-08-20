«الزراعة» تبدأ خطة لعدم تأخير نقل الأسمدة لمحافظات الصعيد

كشف مصدر مسؤول بالاتحاد التعاوني الزراعي، عن الانتهاء من وضع حل جذري لأزمة عدم توافر الأسمدة المُدعمة في محافظات الصعيد، وذلك بعد تكرار شكاوى المزارعين من عدم توافرها بالجمعيات الزراعية، في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر.

القضاء على ظاهرة تأخر وصول الأسمدة للمزارعين

وأكد المصدر، أنه بتوجيه من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تم الاتفاق مع مديريات الزراعة بالمحافظات، والجمعيات المركزية للائتمان، بالتعاقد بين جمعيات النقل بالمحافظات وبمعرفة الجمعية العامة للائتمان، لتلتزم كل جمعية بنقل حصتها من الأسمدة لمحافظتها باعتبار أن مديرية الزراعة هي واضعة البرامج السمادية، طبقا للمساحة وبصفتها القائمة بسداد ثمن الأسمدة للمصانع، وذلك بدلاً من توفير المصنع لوسائل النقل، وهو ما يقضي تماما على ظاهرة تأخر وصول الأسمدة في الوقت المناسب من الموسم الزراعي للمزارعين، والشكاوى المتكرر من عدم توافر الأسمدة في تلك الجمعات.

تكثيف الجهود لتوفير الأسمدة خلال الصيف

وأشار إلى أن الجهود مستمرة وبشكل مكثف لتوفير الأسمدة لمحافظات الصعيد، حيث تم توفير الكميات المطلوبة، وبتوجيهات من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تم تأجيل غلق باب تسليم المزارعين للأسمدة حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل، بدلا من الأول من سبتمبر، كما كان يحدث كل عام، مؤكدا أن حوكمة منظومة الأسمدة ساهم بشكل كبير في منع التلاعب وتسريب الأسمدة للسوق السوداء.

وأكد المصدر، أنه تم بالفعل خلال الأسبوع الحالي، تعاقد محافظتي سوهاج والمنيا مع شركات الشحن لنقل الأسمدة إلى المحافظات بشكل عاجل قبل انتهاء الموسم الصيفي، وهو ما يساهم في حل أزمة الأسمدة التي شهدها الموسم الصيفي الحالي.