إصابة 5 أشخاص في انقلاب «توك توك» على طريق ديمو ببني سويف

أصيب 5 أشخاص في انقلاب دراجة نارية «توك توك» على طريق ديمو ببني سويف، وتحديدا أمام قرية البرج التابعة لمركز ناصر، وجرى المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

إصابة 5 أشخاص في انقلاب توك توك

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب توك توك أمام قرية البرج بطريق بني سويف الفيوم «ديمو»، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم: وليد كردي بكري 45 سنة، مصاب بجروح وكدمات، وأيمن عبد المنعم عبد الحميد، 39 سنة، مقيم قرية بهبشين، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، ورمضان نادي عبد السلام، 28 سنة، مصاب بجروح وكدمات، وعلاء سلام رمضان، 24 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، وعبد السلام محمد عبد السلام، 23 سنة، ومصاب بجرح قطعي بالرأس.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.