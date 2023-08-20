8 تصريحات مهمة لوزير التموين عن تمويل واردات القمح من اتفاقية الإمارات

تفقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، المنطقة التجارية اللوجيستية بمحافظة الغربية، وأدلى بتصريحات مهمة بشأن تمويل واردات القمح من اتفاقية الإمارات، وفقا لآخر اتفاقية وقعتها مصر.

اتفاقية تمويل شراء القمح من الإمارات

وشملت تصريحات وزير التموين، على آخر المستجدات حول شراء القمح بتمويل من الإمارات، كالتالي:

- حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى 4.7 شهر.

- قيمة التمويل تقدر بـ100 مليون دولار لمدة 5 سنوات.

- إجمالي قيمة التمويل يبلغ 500 مليون دولار لتمويل واردات القمح.

- شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية يدعمها صندوق أبو ظبي تمويليا.

- الشركة ستورد القمح لمصر عن طريق القمح الذي يجرى زراعته في أراضيها بمنطقة توشكى، بالجنيه المصري وليس بالدولار، مثلما تتسلم وزارة التموين توريد القمح المحلي من المزارعين المصريين.

- التمويل عن طريق شراء القمح المستورد بإعلان مناقصة دولية وفتح اعتمادات، إذ يمول صندوق أبوظبي الكميات التي جرى التعاقد عليها بعد الترسية على الشركة.

- تنفيذ الاتفاقية يتطلب تصديق مجلس النواب بعد عودة انعقاده أكتوبر القادم، ثم الاعتماد من رئيس الجمهورية لها.

- متوقع بدء العمل الفعلي بها خلال شهر يناير المقبل.