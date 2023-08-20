حالة الطقس غدا الاثنين.. حار ونشاط لحركة الرياح والعظمى بالقاهرة 33 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس حار رطب خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت «الأرصاد الجوية»، أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب خلال ساعات الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

سحب منخفضة على القاهرة الكبرى

وبحسب توقعات الهيئة، تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة غدا

وفيما يلي تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى، غدا الاثنين، على محافظات الجمهورية:

القاهرة 33 25

العاصمة الإدارية 33 25

6 أكتوبر 34 24

بنهــــا 33 25

دمنهور 32 25

وادي النطرون 33 24

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 33 25

شبين الكوم 33 25

طنطا 32 24

دمياط 31 25

بورسعيد 31 24

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 23

العريش 31 24

رفح 31 24

رأس سدر 36 26

نخل 35 21

كاترين 35 18

الطور 34 28

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 32 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 31 24

السلوم 34 23

سيوة 36 21

رأس غارب 37 28

الغردقة 38 29

سفاجا 39 29

مرسى علم 40 29

شلاتين 42 31

حلايب 37 29

أبو رماد 38 29

رأس حدربة 38 28

الفيوم 36 25

بني سويف 36 24

المنيا 37 24

أسيوط 38 24

سوهاج 41 26

قنا 44 27

الأقصر 44 27

أسوان 45 28

الوادي الجديد 41 25

أبوسمبل 44 28