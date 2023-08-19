درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد.. العظمى بالقاهرة 33

أعلنت الأرصاد الجوية في بيان مساء اليوم، درجات الحرارة غدا الأحد على كافة الأنحاء؛ إذ تسجل العظمى في محافظات القاهرة والوجه البحري 33 والمحسوسة 35 درجة، السواحل الشمالية 32: 35 درجة، جنوب سيناء 40 : 43 درجة، شمال الصعيد 37 : 39 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 45 : 44 درجة مئوية.

ويسود غدا طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأضاف الخبراء أن البلاد ستشهد غدا ظهور للسحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

وتشهد البلاد شبورة صباحية تبدأ في الرابعة وتنتهي في السابعة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وغدا تشهد البلاد أمطارا خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب – شلاتين- مرسى علم).

درجات الحرارة غدا

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 33 25

العاصمة الإدارية 33 25

6 أكتوبر 34 24

بنهــــا 33 25

دمنهور 32 25

وادي النطرون 33 24

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 33 25

شبين الكوم 33 25

طنطا 32 24

دمياط 31 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 35 22

السويس 35 23

العريش 31 24

رفح 31 24

رأس سدر 35 26

نخل 35 21

كاترين 35 18

الطور 36 28

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 32 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 32 24

السلوم 33 23

سيوة 37 21

رأس غارب 38 28

الغردقة 39 29

سفاجا 39 29

مرسى علم 40 29

شلاتين 42 31

حلايب 37 29

أبو رماد 38 29

رأس حدربة 38 28

الفيوم 36 25

بني سويف 36 24

المنيا 37 24

أسيوط 38 24

سوهاج 41 26

قنا 44 27

الأقصر 45 28

أسوان 45 29

الوادي الجديد 42 25

أبوسمبل 44 28