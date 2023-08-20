درجات الحرارة اليوم الأحد.. العظمى بالقاهرة 33

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس حار رطب خلال ساعات النهار اليوم الأحد على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويسود طقس معتدل الحرارة رطب خلال ساعات الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأظهرت توقعات هيئة الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة اليوم الأحد ،تسجيل محافظات القاهرة والوجه البحري درجة حرارة 33 درجة للعظمى و السواحل الشمالية 32 و جنوب سيناء 40 و شمال الصعيد 37 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 45 درجة مئوية.

شبورة مائية فى الصباح الباكر

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية،تشهد البلاد شبورة مائية فى الصباح الباكر، تبدأ في الرابعة وتنتهي في السابعة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

فيما تشير التوقعات إلى ظهور السحب المنخفضة خلال الصباح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات الليل

وفيما يلى تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على محافظات الجمهورية

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 33 25

العاصمة الإدارية 33 25

6 أكتوبر 34 24

بنهــــا 33 25

دمنهور 32 25

وادي النطرون 33 24

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 33 25

شبين الكوم 33 25

طنطا 32 24

دمياط 31 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 35 22

السويس 35 23

العريش 31 24

رفح 31 24

رأس سدر 35 26

نخل 35 21

كاترين 35 18

الطور 36 28

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 32 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 32 24

السلوم 33 23

سيوة 37 21

رأس غارب 38 28

الغردقة 39 29

سفاجا 39 29

مرسى علم 40 29

شلاتين 42 31

حلايب 37 29

أبو رماد 38 29

رأس حدربة 38 28

الفيوم 36 25

بني سويف 36 24

المنيا 37 24

أسيوط 38 24

سوهاج 41 26

قنا 44 27

الأقصر 45 28

أسوان 45 29

الوادي الجديد 42 25

أبوسمبل 44 28