وظائف شاغرة بمدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية.. اعرف التفاصيل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل وظائف مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، إحدى المدارس التي تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وتوفر تعليماً متميزاً قائما على التدريب المستمر وفق نخبة من المتخصصين.

وظائف مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية الثقافية

وحدد تقرير لوزارة التربية والتعليم، وظائف مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية الثقافية، كالآتي:

- معلم كهربائي نظري وعملي

- معلم اقتصاد

- معلم تربية رياضية

- معلم رياضيات

وظائف مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية الإدارية

- مسؤول شئون عاملين

ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، هي مدارس حكومية نموذجية للتعليم الفني بنظام الـ3 سنوات وتخضع جميعها لمجانية التعليم، وتقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام؛ وتتكون المناهج الدراسية بها من 3 تتكون المناهج من 3 محاور أساسية، وهي العلوم الأساسية والثقافية والعلوم الفنية في مجال التخصص والتدريب العملي.

مسارات متاحة للطلاب بعد التخرج من مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وهناك عدد من المسارات المتاحة للطلاب بعد التخرج من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتتمثل في الالتحاق بسوق العمل مباشرة، والالتحاق بالجامعات التكنولوجية، والالتحاق بالمعاهد الفنية، والالتحاق بالجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.

وتتمثل المميزات التي يحصل عليها طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، في الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، والحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي، والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، وفرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج، ومكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.