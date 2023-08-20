«سياحة أسوان»: معبد أبو سمبل يستقبل أسبوعيا 9 آلاف سائح بموسم الصيف

قال خيري علي، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بأسوان، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن متوسط زيارات السياح الأجانب لمعبد أبو سمبل، أشهر متاحف محافظة أسوان، خلال الصيف الجاري، تبلغ نحو 9 آلاف سائح في الأسبوع، لافتا إلى أن هذا الرقم جيد للغاية إذا ما قورن بدرجات الحرارة التي شهدتها محافظات الصعيد خلال فصل الصيف الجاري، التي تجاوزت حاجز الـ50 درجة ببعض أيام شهري يوليو الماضي وأغسطس الجاري.

نسب الإقبال على زيارة المناطق الأثرية بأسوان خلال الشتاء مرتفعة

وأضاف لـ«الوطن»، أن نسب الإقبال على زيارة المناطق الأثرية بأسوان، خلال فصل الشتاء، ستكون مرتفعة للغاية، في ظل حالة الطلب الكبير على زيارة الأقصر وأسوان خلال الموسم السياحي الشتوي 2023-2024، موضحا أن أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع هي أكثر الأيام التي تكون بها زيارات للمناطق الأثرية والمتاحف بأسوان، لاسيما معبد أبو سمبل.

غالبية السياح القادمين لأسوان خلال الشتاء من سياح الدول الأوربية

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بأسوان، إلى أن متوسط الزيارات اليومية لمعبد أبو سمبل، خلال الشتاء، لاسيما خلال أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، ستتراوح ما بين 6 و7 آلاف سائح في اليوم، مشيرا إلى أن غالبية السياح القادمين لأسوان خلال الشتاء، من سياح الدول الأوربية، مع وجود أعداد من السياح الأمريكان وسياح دول جنوب شرق آسيا.