محافظ بني سويف يوجه بتوفير المستلزمات الطبية في مستشفى سمسطا

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف استمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين.

ملاحظات وسلبيات داخل مستشفى سمسطا المركزي

وكشف التقرير الصادر عن إدارة المتابعة بمحافظة بني سويف عن المرور على جميع الأقسام والتخصصات، والتي شملت: قسم الاستقبال، الغسيل الكلوي، بنك الدم، العمليات، العناية المركزة، الأقسام الداخلية من «الأطفال، الحميات، المعمل، الباطنة، الأشعة، الجراجة، التعقيم»، وجرى رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل.

محافظ بني سويف يوجه بتوفير النواقص من المستلزمات

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف، بسرعة اتخاذ ما يلزم نحو توفير المستلزمات الطبية في بعض الأقسام بالمستشفى، وتغيير مراتب أسرة قسم الجراحة، بجانب التوجيه لإدارة الصيدلة بالمديرية بجرد صيدلبات المستشفى، وكذا تكليف الإدارة الصحية بسمسطا بالمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق الانضباط بالمستشفى، بالتوازي مع مع قيام الوحدة المحلية بالمرور الدوري ومتابعة أية مشاكل أو احتياجات خاصة بالمرافق من المياه والكهرباء لضمان انتظام تقديم الخدمات بالمستشفى.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، الذي عرضه أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بمستشفى سمسطا المركزي بمبنى الرحمة المُؤجر، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوافر الأدوية والأمصال، ومتابعة توافر التطعيمات، وكذا أدوية الطوارئ والأدوية بصيدلية الوحدة، ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة,